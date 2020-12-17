Жители Тюмени получают информацию о закрытии ТРЦ, школ и театров. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени местным жителям в мессенджерах рассылают информацию о том, что планируется ужесточить режим повышенной готовности. Однако эти сведения не соответствуют действительности, верить этому не следует.

– В мессенджерах появилась и активно распространяется информация о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг и так далее. Оперативный штаб Тюменской области не принимал подобных решений. Это фейк, – прояснили ситуацию в самом оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что В Тюменской области в первые две недели декабря заболеваемость коронавирусом снизилась на 3,6%. На сегодняшний день в регионе зарегистрирована почти 21 тысяча случаев ковида. Двумя месяцами ранее ситуация была несколько хуже. Так, в сентябре было зарегистрировано 116 случаев на 100 тысяч населения, а в ноябре – 321.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области стабилизируется ситуация по коронавирусу

Почти все заболевшие – это взрослое население региона (подробнее)