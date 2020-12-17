Глава тюменского моногоспиталя заразился коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюмени заболел коронавирусом руководитель моноинфекционного госпиталя на базе Областной клинической больницы №1 Алексей Барадулин. Напомним, что именно он в феврале возглавлял первый в регионе моногоспиталь в «Градостроителе».

– Доктор находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет. В настоящий момент он получает необходимое лечение в условиях моноинфекционного госпиталя, – рассказали в оперштабе, передает "МегаТюмень".

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени медики спасли 72-летнюю местную жительницу, которая поступила в моноинфекционный госпиталь с 48-процентным поражением легких и давлением 240/130. Бабушка не всегда следовала рекомендациям кардиолога и пропускала прием препаратов. Чтобы ее состояние не ухудшилось до критической отметки, требовалась коррекция лекарственной терапии. После этого пожилой человек пошел на поправку. Для этого к сложной пациентке пригласили специалиста из Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра.

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