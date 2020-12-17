В Тюмени мужчина сломал знакомому руку хоккейной клюшкой. Фото: pixabay.com

В тюменскую полицию поступила информация из больницы о мужчине, которому причинили вред здоровью. Медицинские работники диагностировали у местного жителя перелом локтевой кости.

Выясняя обстоятельства случившегося, стражи правопорядка установили, что в день происшествия между нетрезвыми знакомыми произошел конфликт. Злоумышленник схватил хоккейную клюшку и нанес удары по потерпевшему.

– Участковый задержал злоумышленника и доставил его в отдел полиции. Им оказался 43-летний местный житель, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В отношении мужчины за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.