Программа восстановления здоровья после вирусной пневмонии. Фото предоставлено "КП".

В настоящее время наблюдается значительное количество функциональных нарушений после перенесенной коронавирусной инфекции, особенно если она была осложнена пневмонией. В том числе часто отмечаются изменения со стороны центральной нервной системы, когнитивные расстройства – ухудшение памяти, внимания, концентрации.

В восстановлении здоровья значительную роль играют комплексные лечебно-профилактические программы, которые реализуются различными специализированными медицинскими учреждениями. Одну из таких программ разработали и внедрили в АНО «Тюменский институт мануальной медицины» (сеть медицинских центров «Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря») при участии специалистов ООО «Тюменский филиал Института клинической иммунологии».

Программа, созданная на основе методических рекомендаций Минздрава РФ по медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, направлена на восстановление не только дыхательной функции, но и нормальной работы органов и систем организма в целом.

Лечебно-профилактический курс рассчитан в среднем на две недели и включает в себя остеопатическую помощь, общее мануальное лечение и/или медицинский массаж. При необходимости добавляется физиотерапия, а также врачи дают рекомендации по дыхательной гимнастике и двигательному режиму. Конкретный набор терапевтических процедур подбирается с учетом индивидуальных особенностей пациента и тяжести перенесенного заболевания.

– Эту программу мы используем уже несколько месяцев и видим, как меняется качество жизни наших пациентов. Опыт показывает, что совместные усилия врачей различных специальностей – терапевтов, неврологов, остеопатов, мануальных терапевтов, физиотерапевтов и реабилитологов – позволяют достигать максимальной эффективности в восстановлении здоровья после коронавирусной инфекции, – отметил руководитель клиники, кандидат медицинских наук, врач-остеопат Игорь Аптекарь.

В этом году АНО «Тюменский институт мануальной медицины» исполнилось 20 лет. В клинике доктора Аптекаря оказывают специализированную остеопатическую и неврологическую помощь детям и взрослым, также предусмотрены мануальная терапия, физиотерапия и медицинский массаж. В числе пациентов, приезжающих со всей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, – дети с последствиями родовой травмы, задержкой психоречевого развития, взрослые с различными болевыми синдромами, заболеваниями позвоночника и суставов, нарушениями функций различных органов и систем. Отдельное направление деятельности – остеопатическое сопровождение беременности и восстановление после родов. Лечебно-профилактические программы «Здоровый позвоночник», «Сколиоз@NET», «Беременность без боли», «Запуск речи» и многие другие в полной мере востребованы жителями региона. Деятельность клиники неоднократно отмечена благодарственными письмами и почетными грамотами органов государственной власти.

Клиника семейной остеопатии доктора Аптекаря:

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ул. Малыгина, 4/1

ул. П. Артамонова, 3

Тел. +7 (3452) 56-20-56

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