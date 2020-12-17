На улице 50 лет Октября в Тюмени спустя четыре года сдали долгострой. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени наконец сдали в эксплуатацию многоквартирный жилой дом № 75, корпус 2 на улице 50 лет Октября. Жилой комплекс «Славутич» строился более четырех лет: его возведение началось еще в 2016 году застройщиком «Тюменьэнергострой».

Как отметили в прокуратуре, первоначально сдать дом планировалось в конце 2018 года. Однако подрядчик свои обязательства не выполнил и несколько раз переносил сроки завершения строительства. Прокурор области объявлял руководителю застройщика предостережение о недопустимости нарушений закона.

– Специалисты ведомства каждую неделю выезжали на стройку, заслушивали отчеты застройщика. В октябре 2020 года прокурор и сотрудники Главного управления строительства Тюменской области были на объекте, чтобы проконтролировать ход работ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Так благодаря принятым мерам в декабре 2020 года многоквартирный дом введен в эксплуатацию. Защищены права более 160 граждан, участников долевого строительства.