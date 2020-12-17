Жители Тюмени смогут ездить на дачи круглый год. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени решили обрадовать жителей садовых товариществ, запустив десять дачных маршрутов зимой, таким образом перейдя на круглогодичный режим работы. Причем уехать в СНТ можно будет как в будни, так и в выходные дни. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

– В список вошли маршруты: № 97 «З-д медоборудования – с/о «Искра-2»; № 119 «З-д медоборудования – с/о «Промстроевец»; № 134 «З-д медоборудования – с/о «Ясная поляна»; № 138 «Центральный рынок – с/о «Сибирь»; № 143 «Центральный рынок – с/о «Речник»; № 152к «СК «Здоровье» – с/о «Здоровье-3»; № 153 «З-д медоборудования – с/о «Мичуринец»; № 155к «СК «Здоровье» – с/о «Строитель»; № 157 «З-д медоборудования – с/о «Автомобилист-2»; № 158 «З-д медоборудования – с/о «Искатель», – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве уточнили, что новое расписание будет доступно с 1 января 2021 года в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт», на сайте tgt72.ru и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22.