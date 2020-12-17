В Тюменской области стабилизируется ситуация по коронавирусу. Фото: pixabay.com

В Тюменской области в первые две недели декабря заболеваемость коронавирусом снизилась на 3,6%. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано почти 21 тысяча случаев ковида. Двумя месяцами ранее ситуация была несколько хуже. Так, в сентябре было зарегистрировано 116 случаев на 100 тысяч населения, а в ноябре – 321.

Как стало известно от оперштаба, коечный фонд в моногоспиталях свободен более чем на 20%. 20 лабораторий ежедневно проводят около 7 тысяч исследований в сутки. Охват тестированием за последнюю неделю составляет 415 на 100 тысяч населения. Среди вновь заболевших COVID-19 94% составляют взрослые. Из них почти половина – это работающее население, 31% – пенсионеры, 12% – безработные. Очаговой заболеваемости в детских организованных коллективах нет.

– Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю уменьшилась на 11% по сравнению с предшествующей неделей. Показатель заболеваемости на 10,5% ниже недельного эпидемического порога. Случаи гриппа не зарегистрированы, – отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Она подчеркнула, что ведомство усиленно контролирует соблюдение мероприятий по профилактике коронавируса на предприятиях. Так, за первую половину декабря 2020 года специалисты проверили 227 объектов, каждый третий оказался нарушителем. За несоблюдение масочного режима в организациях составлено 125 протоколов, приостановлено 18 объектов.