Погода на 17 декабря в Тюмени: без осадков

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 декабря, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 7 градусов, днем – минус 7 – 9. Вечером столбики термометров покажут 9 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святой Варвары. У наших предков была традиция на день Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству распустилась. С этого дня начинались сильные морозы: "зима мосты мостит", “Трещит Варюха - береги нос да ухо”. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет - постоят морозы, если к земле прибивается - скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное - к холодам, слепое - к теплу.