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Мошенник «развел» тюменскую старушку на десятки тысяч рублей

Доверчивая женщина перевела деньги через банкомат
Сергей Швецов
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Мошенник «развел» тюменскую старушку на десятки тысяч рублей.

Мошенник «развел» тюменскую старушку на десятки тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции города Тюмени обратилась местная жительница. 80-летняя женщина пояснила, что попалась на уловки мошенников.

Пожилой горожанке на сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера. Незнакомец сообщил, что по ошибке отправил ей свои деньги в размере 50 тысяч рублей. Мошенник, использую психологическую тактику, попросил вернуть отправленные случайно сбережения.

– Доверчивая пожилая женщина попалась на уловки телефонного мошенника и самостоятельно перевела деньги через банкомат, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность мошенника. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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