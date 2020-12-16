Житель Екатеринбурга, похитив в магазине на тюменской трассе рыбу, попал в ДТП. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть уватской полиции поступило сообщение от продавца торгового киоска, расположенного на 426-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Заявитель рассказал, что молодой человек похитил с прилавка рыбу и скрылся на поджидавшем авто. К счастью, мужчина запомнил номер машины.

Позже сотрудники ГИБДД узнали, что недалеко от места преступления случилось ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Полицейские заметили у автомобилиста и его пассажира признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Оказалось, что один из участников аварии причастен к краже из киоска.

– В багажном отсеке правоохранители обнаружили и изъяли украденную рыбу – щуку и два налима. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции пассажира автомобиля – ранее судимого 37-летнего жителя Екатеринбурга. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что направлялся в областной центр на такси, где по дороге совершил кражу. Сумма причинённого ущерба составила 2 500 рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделением возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.