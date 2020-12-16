Прокатиться с ветерком. В Затюменском экопарке открыли горки

В Затюменском экопарке открыли горки. Фото: Тюмень - наш дом

В Затюменском экопарке открыли горки. Все они разной высоты – от 4 до 6 метров. Ледяная трасса хорошо просматривается, на ней нет преград и поворотов.

– После завершения работ по заливке обслуживающая организация ежедневно контролирует ледовое покрытие и, чтобы оно было равномерным, в темное время суток подливает воду. Также скат систематически очищают от снега и наледи. Это же касается подъемных ступеней и верхней площадки, – рассказал директор Службы заказчика по благоустройству Калининского административного округа Иван Хохряков.

В случае выявления замечаний жители могут обращаться в управу Калининского округа по телефону 43-20-46.

В администрации города отметили, что прежде чем прокатиться с ветерком на ледянке, каждому следует прочитать правила эксплуатации горок, которые размещены тут же. Чтобы отдых приносил только радость, не стоит забывать о том, что на горке нельзя толкаться, кататься стоя, перебегать ледяную дорожку, съезжать спиной вперед, задерживаться внизу.

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