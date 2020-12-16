В Тюменской области скончались три женщины с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Тюменской области умерли три женщины с коронавирусом. Все они были пожилого возраста.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: женщина, 66 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 68 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 172 пациента с коронавирусом, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 163 случая заболевания (всего с начала пандемии – 20 911), 156 человек выздоровели (за весь период – 19 586), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 238 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 человек находятся на перевахтовке.