В Тюмени открылась выставка медиаискусства. Фото предоставлено "КП".

Аудиовизуальная художница Ольга Зубова родом из Тюмени, живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она также является участницей арт-группы iBiom, соведущей подкаста о культуре, искусстве и этике «Кунстштюк». В родном городе для нее это первая персональная выставка.

– Тема цифровизации мне интересна, и ею я занимаюсь как художница, – отметила Ольга. – Для меня важно тело, особенно с моим бэкграундом танцора. Потеря моего реального тела очень тяжело переживаема, и это способствовало рождению этого проекта. Он про то, как технологии влияют на нас.

Автор выставки медиаискусства отметила, что проект зарождался в 2019 году, когда еще не было изоляции и ускоренной цифровизации. Весной этого года проект актуализировался и из одной работы вырос до выставки, где представлено много видео, проекции и инсталляции.

– В нашем мире технологии занимают всё более значимое место и вытесняют привычные модели поведения. Люди всё чаще существуют не в реальном мире, а в виртуальном – социальные сети, мессенджеры, виртуальная реальность и игровые миры. Мы наблюдаем за жизнью других и выставляем напоказ свою. И вместе с тем мы всё больше ощущаем одиночество. Мы не можем физически прикоснуться к другому, и заполняем эту пустоту всё большим погружением в экраны, стеклянные аквариумы технологий. Мы ищем суррогат прикосновения, перестраивая наши модели движения. Ощущения теряют привычную связь с реальным физическим телом, становятся комбинацией человеческого и цифрового, – рассказал Ольга Зубова о концепции проекта.

Фото предоставлено "КП".

Одна из задач выставки – поставить жизнь на паузу, попытаться дать людям возможность поразмышлять о том, как мы сейчас живем, что происходит и как это влияет на нас.

Первые посетители пространства увидели визуализацию бестелесных аватаров пользователей социальных сетей, смогли понаблюдать за их перепиской, прочитали партитуры из популярных уведомлений и фраз в Сети и познакомились с 3D-работами.

– Подобных выставок в нашем городе раньше просто не видела. Отметила для себя новаторские вещи. Представленные работы отсылают одновременно и к каждому, и к общему, здесь личное и публичное также одновременно. Считаю, концепция достигнута, – поделилась мнением тюменская художница Лада Ладная.

Фото предоставлено "КП".

Еще одна посетительница выставки отметила, что увидеть подобную визуализацию в Тюмени невозможно.

– Интересно в том плане, что человек приходит посмотреть не на картины, а на то, как по-другому может выглядеть искусство, что тоже важно. Для нас понимание искусства чаще всего сводится к пейзажам, портретам и так далее, а ведь бывают разные стили и техники. Цветовая гамма выставки вызывает эстетическое удовольствие. Больше всего мне понравилась проекция рук. Визуально это красиво, и в этом есть глубокий смысл, – отметила тюменка Марина.

Добавим, что выставка будет работать до 30 января 2021 года. Организаторы сообщают, что каждую субботу в «Конторе пароходства» планируется проведение лекций, посвященных темам инсталляций. Так, 19 декабря состоится лекция «Здесь и тогда: цифровое тело в российском перформансе эпохи пандемии». Подробную информацию о предстоящих событиях можно найти на сайте мультицентра.