В Тюмени пьяный мужчина угнал такси. Фото: pixabay.com

В тюменскую полицию обратился водитель такси, который сообщил, что у него угнали автомобиль «Хендай». Ориентировку на машину сразу же передали стражам порядка. Авто было найдено на улице Газопромысловой, за рулем сидел угонщик – ранее судимый 29-летний местный житель.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина распивал спиртные напитки. Находясь во дворе жилого дома, он заметил припаркованный автомобиль, в салоне которого сидел владелец.

– Злоумышленник подошел к водителю такси и потребовал, чтобы он вышел из машины. Стражи правопорядка задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В настоящее время в отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Также его привлекут к ответственности за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.