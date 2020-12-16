Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 декабря 2020 года увеличилось на 163 человека. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 20 911 человек.

За последние сутки в России выявлено 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 596 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 490 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 734 454 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровели 2 176 100 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в селе Большое Сорокино закрыли моноинфекционный госпиталь, перепрофилировав койки под общетерапевтические. Медицинские учреждения здесь потихоньку переходят на прежний режим работы: эпидемиологическая ситуация в этом регионе стабилизировалась.

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