Денис Дворников даст советы по написанию текстов публичных выступлений в новой книге. Фото - eterna-izdat.ru.

Издательство «Этерна» готовит к выходу тираж книги публициста, политконсультанта и спичрайтера Дениса Дворникова под названием «Спичрайтинг. Практические советы по написанию текстов публичных выступлений». Приобрести ее можно будет в следующем году в книжных магазинах и на интернет-площадках России.

По информации издательства, автор расскажет о своей работе в референтуре губернатора Московской области и о консультировании ряда общественно-политических деятелей во время предвыборных кампаний.

– Книга, на написание которой у автора ушло чуть менее трех лет, представляет собой одновременно учебно-методическое пособие, обширный практикум, а также коллекцию интересных и забавных случаев, происходивших с публичными людьми во время подготовки к выступлениям. Работа написана легким, доброжелательным к читателю языком и оставляет не только приятное послевкусие, но и множество поводов порассуждать о различных аспектах текстовой коммуникации, – уверяют в издательстве.

Из книги Дениса Дворникова читатель узнает, кто такой спичрайтер, а также увидит примеры выступлений удачных и провальных, узнает, где искать вдохновение и как правильно структурировать текст. Автор рассказывает обо всех основных нюансах спичрайтинга, о профессиональных секретах, психологических аспектах и способах развития писательских навыков.

СПРАВКА «КП»

Денис Дворников, публицист, спичрайтер, политконсультант. Окончил Российский университет дружбы народов в 2001 году. В 2010-м прошел обучение в Университете Бирмингема по направлению «Политология», а в 2015 году – курс драматургии Оксфордского университета.

Занимается подготовкой текстов публичных выступлений с 2001 года. Готовил знаковые речи для федеральных министров, губернаторов, депутатов Государственной думы, а также руководителей крупных компаний, муниципальных образований и финансово-промышленных групп.