В Тюмени 37-летняя женщина чуть не зарезала пенсионера-сожителя, который обвинил ее в изменах. Фото: Ольга Крыльцова

Накануне, 15 декабря, в тюменскую полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что сожительница угрожает ему убийством. На место выехал участковый.

Ночью сожители распивали алкоголь в одной из квартир областной столицы. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Дело в том, что 63-летний заявитель приревновал женщину к другим мужчинам, обвиняя ее в многочисленных изменах.

– После этого злоумышленница схватила кухонный нож и пригрозила ему расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший обратился в полицию. Участковый задержал 37-летнюю безработную местную жительницу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.