В Тюмени спасли пенсионерку с тяжелым течением коронавируса. Фото Александры Малыгиной.

В Тюмени медики спасли 72-летнюю местную жительницу, которая поступила в моноинфекционный госпиталь с 48-процентным поражением легких и давлением 240/130. Бабушка не всегда следовала рекомендациям кардиолога и пропускала прием препаратов. Чтобы ее состояние не ухудшилось до критической отметки, требовалась коррекция лекарственной терапии. После этого пожилой человек пошел на поправку. Для этого к сложной пациентке пригласили специалиста из Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра.

– В условиях моногоспиталя сложно без участия профильных специалистов компенсировать хронические заболевания пациентов, которые у них имелись ещё до инфицирования коронавирусом. Выездной формат позволяет нам обеспечивать индивидуальный подход к каждому больному, более эффективно лечить коронавирусную пневмонию за счёт снижения риска развития опасных для жизни больного состояний. При этом мы отвлекаем коллег только в случае необходимости, не лишая их возможности помогать другим заболевшим тюменцам, – отметил руководитель филиала моноинфекционного госпиталя на базе реабилитационного центра «Родник» Дмитрий Бойко.

Таким образом, благодаря профессионализму инфекционистов и своевременной помощи кардиолога удалось даже обойтись без искусственной вентиляции лёгких, хотя в палате интенсивной терапии бабушка провела около недели.