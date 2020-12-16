Каким станет дом-«муравейник», который отремонтируют в Тюмени? Фото: Вадим Бегун

В Тюмени обновят фасад знаменитого дома-«муравейника», который находится на улице Республики, 92. Проект на проведение работ разработают уже в следующем году, здание планируется отремонтировать в 2022-м.

– Если только причесать фасад, то достойной пары драмтеатру не добиться. Для такого объекта есть смысл пригласить зарубежных специалистов. И дело не в том, что они лучше местных, просто катастрофически не хватает свежего взгляда. Как правило, у нас применяют уже отработанные методики. Тут нужен новый подход, чтобы получился действительно шедевр. Было бы прекрасно предложить общественности пять вариантов лучших проектов, чтобы люди выбрали подходящий, – высказал свое мнение руководитель арт-группы «Цвет города» Дмитрий Зеленин.

По словам Владимира Силантьева, занимающегося сохранением памятников архитектуры, нужно сделать акцент на культуре общежития нашего общества. Он отметил, что лыжи и авоськи точно надо спрятать от глаз, чтобы не портили вид главной улицы областной столицы. Как вариант – образ стеклянной призмы. Кроме того, считает Силантьев, можно утеплить здание и закрыть фасад специальной системой из стекла.

С ним согласны не все. Так, Олег Бузников предполагает, что лучший проект фасада – его первозданный образ. Архитектор уверен, что этот дом уже символ эпохи, который напоминает жителям города об архитектуре тех лет. И вовсе не стоит привязывать его к теме театра, который появился здесь гораздо позже, передает «Тюменская область сегодня».