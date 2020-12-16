В Тобольске бесследно исчезли два мальчика. Фото - "Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс" в ВК.

В Тобольске бесследно исчезли два мальчика. Одного из ребят полиция и волонтеры ищут уже двое суток.

По информации поискового отряда «Феникс», 14-летний Ильшад Цильке ушел из дома 14 декабря. До настоящего времени его местонахождение не известно. На вид ему 13–14 лет, он худощавого телосложения, волосы темные. В день пропажи был одет в светлые джинсы, темную куртку с голубыми полосками и серую шапку. При себе имел рюкзак синего цвета и коньки.

Одиннадцатилетний Константин Коротаев ушел из дома 15 декабря. До настоящего времени его местонахождение также не известно. На вид ему 11 лет, глаза темные, волосы русые, рост составляет около 145 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в длинный темно-синий пуховик с капюшоном, серо-чёрную шапку с помпоном, серые спортивные штаны с карманами и черные кроссовки.

Фото - "Поиск Пропавших Людей г. Тобольска "Феникс" в ВК.

Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавших, просят позвонить в полицию по номерам: 102, 122 или 8 (3456) 25-23-704; волонтерам: +7-982-77-94-84 или +7-904-888-74-38.