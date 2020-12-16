В Тюменской области продолжается цикл игр, посвященных обучению подростков безопасному поведению в сети Интернет. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области продолжается цикл игр, посвященных обучению подростков безопасному поведению в сети Интернет

Рано или поздно ребенок выходит из-под родительского контроля не только в реальной, но и в виртуальной жизни. И, конечно, хочется, чтобы окружение школьника было наименее токсичным. Цикл игр по интернет-безопасности создан с таким расчетом, чтобы с помощью геймификации погрузить подростков в наиболее критические моменты нахождения в Сети и дать ребятам возможность самостоятельно найти выход из сложившихся ситуаций. В этом случае полученная в процессе игры информация гораздо лучше усваивается, так как становится не учебным материалом, а личным опытом школьника.

– Бесспорно, игры в живом формате имеют множество преимуществ, на них совсем другой накал эмоций, чувство команды и веры в собственные силы, без оглядки на Google, – рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Но свои плюсы есть и у онлайн-игры: ребята уже давно освоились на площадке Zoom, они комфортнее чувствуют себя в стенах родного кабинета и игра проходит более динамично.

По окончании игрового сезона организаторы обещают провести большой турнир среди лучших команд, а также выложить вопросы для игры в свободном доступе для преподавателей сельских школ, чтобы они могли делать подобные игры самостоятельно.

Фото предоставлено "КП".

Для справки: родители, которые беспокоятся о безопасном нахождении в Сети первоклассников, по всей Тюменской области могут бесплатно получить ключи для приложения родительского контроля в интернете от Kaspersky Safe Kids. Его можно скачать в личном кабинете «Электронной школы» для устройств Android и IOS. Приложение позволяет:

– заблокировать нежелательный контент в сети Интернет;

– мгновенно узнать о подозрительном онлайн-поведении ребенка;

– контролировать время использования устройства школьником;

– определить место нахождения ребенка на онлайн-карте;

– отслеживать заряд батареи устройства, которым пользуется ребенок.