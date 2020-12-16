Многодетные семьи Исетского района получили адресную благотворительную помощь. Фото предоставлено "КП".

Тюменское региональное отделение общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» продолжает реализацию проекта «Банк потребностей», направленного на оказание адресной благотворительной помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: приобретение мебели, компьютеров и бытовой техники.

В ноябре была оказана помощь нескольким многодетным семьям Исетского муниципального района. Заместитель председателя Тюменского отделения фонда Галина Сушинских совместно с начальником отдела социальной защиты населения Исетского района Ириной Полковниковой передали: холодильник – семье Молоковых, воспитывающей 13 несовершеннолетних детей; современный моноблок, который так необходим для школьной учебы, – семье Коротких, воспитывающей 9 несовершеннолетних детей. Также оплачено изготовление шкафа-купе для семьи Ящук, воспитывающей 5 несовершеннолетних детей.

Оказание данной благотворительной помощи стало возможным благодаря участникам интеллектуального клуба MassOn, который объединяет в себе формат интеллектуальных игр и бизнес-обучение, а все сборы от продажи билетов передаются в Тюменское региональное отделение фонда на благотворительные цели.

– #MassOnClub – игра, которая позволяет перезагружаться и отвлекает от будничных забот. А еще учит новому – как эффективно работать в команде, быстро организовать мозговой штурм, оперативно выбирать нужное решение из десятка возможных, знакомит с очень интересными людьми. И при этом #MassOnClub еще и помогает детям, – рассказывает постоянный участник игр, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Я восхищаюсь работой, которая проводится волонтерами, чтобы организовывать и поддерживать на нужном уровне все мероприятия проекта. Пусть таких людей в Тюмени и нашей стране будет как можно больше!