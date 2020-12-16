«Это достойные ребята»: дети Сорокинского района получили первые подарки к Новому году

Дети Сорокинского района получили первые подарки к Новому году. Фото - ТРО «Российский Детский фонд».

Для десяти ребят Новый год начнется на две недели раньше! Первые подарки в рамках традиционной благотворительной акции Тюменского регионального отделения Российского детского фонда «Письмо Деду Морозу» направлены детям, проживающим в Сорокинском муниципальном районе. Все участники акции в чем-то схожи между собой: они воспитываются в многодетных семьях, ответственно относятся к учебе, активно защищают честь школы или района в интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных состязаниях. А кто-то стал волонтером и помогает старшему поколению.

– Это достойные ребята, поэтому им посчастливилось принять участие в нашей благотворительной акции, – рассказывает координатор проекта, заместитель председателя фонда Галина Сушинских. – Теперь двоим из них станет удобнее в дистанционном формате осваивать школьную программу, потому что им подарили смартфон и планшет. А кто-то в новых теплых зимних костюмах и обуви встретит новогодние праздники. А вот 9-летний Евгений будет с нетерпением ждать наступления лета, ведь его Дед Мороз порадовал красивым новым велосипедом! Хотя наши сотрудники не сомневаются, что Женя уже на этой неделе опробует на зимней дороге свое первое транспортное средство.

Региональное отделение фонда выражает свою признательность семье Уграк, которая в память о достойных мужчинах своего рода, Владимире Дмитриевиче Уграке и его сыне Александре, уроженцах земли Сорокинской, выступила благотворителем, исполнив первые десять детских пожеланий юных подопечных фонда.