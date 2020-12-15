Тюмень превратят в один большой фитнес-центр. Фото предоставлено "КП".

Тюмень собираются превратить в один большой фитнес-центр. Теперь горожанам не придется тратить деньги, ведь они смогут выполнять все физические упражнения прямо на улице.

– Фитнес-центр «Улица» – это кампания по созданию условий для занятий массовым спортом. На улицах Тюмени, остановках общественного транспорта, в парках, скверах, вблизи водоемов появятся таблички с инструкцией по выполнению простых упражнений. Каждая инструкция доступно объяснит, какое упражнение можно выполнить вблизи определенного объекта городской среды, укажет количество подходов и частоту повторений, – объяснили в ТГМЦ.

Таким образом, жители областной столицы смогут прокачать трицепс на лавочке и сделать растяжку у забора. Организаторы рассчитывают, что необычная подача информации, современная инфографика и доступность позволят большему количеству тюменцев приобщиться к спорту.