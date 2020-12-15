В Тюмени постоянно снижается количество инцидентов на городских сетях. Фото - департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

В Тюмени постоянно снижается количество инцидентов на городских сетях. Чиновники уверены: это результат работы по развитию жилищно-коммунального хозяйства города.

Так, за пять лет на 38% снизилось количество технологических инцидентов на муниципальных сетях теплоснабжения, на сетях водоснабжения – на 60% к уровню 2015 года. Доля потерь тепловой энергии снизилась на 17,2%, воды – на 53,3%.

– С 2015 по 2020 годы заменено более 100 километров сетей водоснабжения и 60 километров сетей водоотведения, построена сливная станция, модернизированы песколовки канализационных очистных сооружений, реконструированы очистные сооружения на метелёвском и велижанском водозаборах, автоматизировано управление системой водоснабжения и водоотведения. Это только то, что касается водоснабжения, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что в ноябре 2020 года утверждена новая муниципальная программа, направленная на развитие ЖКХ областной столицы. Она будет осуществляться до конца 2026 года.