На улице Иртышской в Тюмени отключат светофоры. Фото: pixabay.com

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 16 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Иртышской и Второй Луговой, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Интернациональной и Амурской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.