«Не так передал зажигалку». Тоболяк, отдыхавший с двумя женщинами, получил ножевое ранение

Тоболяк, отдыхавший с двумя женщинами, получил ножевое ранение. Фото: pixabay.com

В дежурную часть тобольской полиции от представителя областной больницы поступило сообщение о том, что к ним с ножевым ранением доставлен 36-летний мужчина. До этого пострадавший распивал алкоголь в компании двух женщин.

– В ходе застолья одна из них попросила у потерпевшего зажигалку, он ей её передал, но гражданке не понравилась его манера. На этой почве между знакомыми завязался конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Медики констатировали, что мужчине причинен легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнюю подозреваемую и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.