В Тюменской области дважды перекроют трассу. Фото - ural.rosavtodor.ru.

На автодороге Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск дважды перекроют движение. Это нужно для установки П-образной металлоконструкции для табло переменной информации.

– Сперва на 94-м километре 19 декабря ориентировочно с 2.00 до 5.00 будет перекрыто движение на 15 минут. Затем на 69-м километре 21 декабря, также на 15 минут ночью. Будьте внимательны, учитывайте это обстоятельство, – сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.