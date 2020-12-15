В Тюмени осудили «братка» из 90-х, который в составе банды нападал на склады компаний. Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего участника банды. Мужчину признали виновным в бандитизме, разбое, краже, хищении огнестрельного оружия, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, приготовлении к краже, грабеже, приготовлении к разбою, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которую создали в 1995-м два жителя Тюмени для нападения на граждан и организации. Общая же ее численность составляла 11 человек. С апреля 2002 года по январь 2003-го он участвовал в девяти разбойных нападениях на склады и базы коммерческих организаций в Тюмени и Екатеринбурге.

– Летом 2002 года один из главарей банды разработал план по хищению денег из расчетно-кассового центра Центробанка по Тюменской области в селе Нижняя Тавда. Планировалось купить расположенный рядом с РКЦ частный дом и от него прокопать тоннель. Собственники отказались продать дом, тогда в сентябре того же года бандиты его сожгли, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, в январе 2003 года при участии мужчины был убит инспектор ДПС. Деятельность банды силовики пресекли зимой 2003 года, когда задержали большинство ее участников. Фигурант с 2003 года скрывался от следствия, жил в Московской области по поддельному паспорту. В мае 2019 года его удалось задержать и этапировать в Тюмень. Суд назначил мужчине 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.