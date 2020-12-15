Тюменцы закупились мясом и дикоросами на ярмарке. Фото предоставлено "КП".

В минувшую субботу, 12 декабря, в Тюмени прошла продовольственная ярмарка. На четырёх площадках свои товары представили не только сельхозорганизации и индивидуальные предприниматели, была продукция и с личных подсобных хозяйств граждан.

На ярмарке горожане смогли купить говядину, свинину, баранину, мясо птицы, молоко, сыр, масло, рыбу, дикоросы, мед и другие продукты. Всего было организовано 109 торговых мест. Больше всего мест – 37 – организовали на территории, прилегающей к Выставочному центру на улице Севастопольской, 12), чуть меньше – у ТЦ «Заречный двор» (Солнечный проезд, 11).

– Говядину на ярмарке можно было приобрести за 250 – 450 рублей за килограмм, свинина стоила 200 – 300 рублей. Повышенным спросом пользовались мясо, рыба и дикоросы. Общий товарооборот ярмарки составил 3,9 миллиона рублей, – сообщили организаторы мероприятия.