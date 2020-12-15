Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 декабря 2020 года увеличилось на 170 человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 170 и составило 20 748 человек.

За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 577 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 813 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 707 945 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам делают экспресс-тесты на коронавирус в областной клинической больнице № 2. Это касается пациентов, которых госпитализируют по экстренным показаниям

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