Под Тюменью столкнулись два грузовика и две легковушки. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский сегодня, 15 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не пострадал.

– На трассе столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля – Skoda и Toyota. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. На участке наблюдается затрудненное движение транспорта, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что по счастливой случайности в дорожном инциденте обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты управления устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Монтажников в Тюмени накануне, 14 декабря, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Daewoo Matiz и врезалась в металлическое ограждение.

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