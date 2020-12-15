Под Тюменью столкнулись два грузовика и две легковушки.
Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»
На автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский сегодня, 15 декабря, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. К счастью, никто не пострадал.
– На трассе столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля – Skoda и Toyota. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. На участке наблюдается затрудненное движение транспорта, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также уточнили, что по счастливой случайности в дорожном инциденте обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты управления устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Монтажников в Тюмени накануне, 14 декабря, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Daewoo Matiz и врезалась в металлическое ограждение.
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