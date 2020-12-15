Тюменцам дали советы по выбору сладкого подарка к Новому году. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам дали советы по выбору сладкого подарка к Новому году. Важно внимательно отнестись к выбору сладостей, чтобы подарить что-то действительно стоящее.

– Упаковка товара не должна быть нарушена, в маркировке должны содержаться сведения о наименовании, составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения пищевой продукции, изготовителе, показателях пищевой ценности. Кроме того, там должны быть размещены рекомендации и ограничения по использованию, сведения о наличии ГМО, а также единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве посоветовали приобретать наборы с минимумом пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел. Следует обратить внимание и на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис.

В составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.