В Тюмени собачница «погорела» на покупке щенка. Фото: pixabay.com

В тюменскую полицию с сообщением о факте мошенничества обратилась местная жительница. Потерпевшая сообщила, что у нее похитили деньги.

Заявительница на одном из сайтов откликнулась на объявление о продаже щенка. Во время переписки собеседник сообщил женщине, что изначально необходимо перевести деньги на указанный банковский счет.

– Доверчивая гражданка, не проверив информацию, перевела через мобильное приложение более 20 тысяч рублей. Позже потерпевшая осознала, что попалась на уловки интернет-мошенника, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка разыскивают злоумышленника. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.