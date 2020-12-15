«Теперь не нужно ждать». Тюменцам делают экспресс-тесты на коронавирус в больнице

Тюменцам делают экспресс-тесты на коронавирус в больнице. Фото - Ирина Ющенко, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

Тюменцам делают экспресс-тесты на коронавирус в областной клинической больнице № 2. Это касается пациентов, которых госпитализируют по экстренным показаниям.

– Экспресс-тесты во взрослом и детском приемных отделениях применяются с 10 декабря. Из 250 проведённых исследований в пяти случаях результат оказался положительным. Эти пациенты оставались в изолированных боксах до получения результата дополнительного исследования методом ПЦР. После этого пациентов переводили в моноинфекционные госпитали, – рассказала пресс-секретарь медицинского учреждения Ирина Ющенко.

Таким образом, теперь экстренным пациентам не нужно находиться в обсервации и ждать тестирования на коронавирусную инфекцию методом взятия крови на иммуноглобулин M. Процесс маршрутизации значительно ускорился при соблюдении всех правил эпидбезопасности.

Также стоит отметить, что при получении отрицательного результата через экспресс-тест пациенты сразу переводятся в профильное отделение, где продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь.