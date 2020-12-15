В Тюмени ребенок пострадал из-за матери, севшей за руль пьяной.

На улице Монтажников в Тюмени накануне, 14 декабря, вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Daewoo Matiz и врезалась в металлическое ограждение.

– Водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,67 мг на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали об аварии в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что с пьяной матерью ехал ее восьмилетний сын, который получил травмы лица и кисти. Сама женщина также не обошлась без травм. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.