В тюменской ГИБДД рассказали о режиме работы в новогодние каникулы

В тюменском ГИБДД рассказали о режиме работы в новогодние каникулы. Фото: pixabay.com

В ГИБДД Тюменской области рассказали о режиме работы в новогодние каникулы. Кстати, 31 декабря ведомство тоже будет работать.

– Госуслуги по регистрации транспорта, обмену и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях 31 декабря с 9.00 до 13.00, а также 4, 5, 6, 8 и 9 января 2021 года с 9.00 до 18.00, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что обжаловать штрафы, вынесенные с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, можно будет 4, 6, 8 января с 9.00 до 17.00 в ЦАФАП ГИБДД по адресу: улица 50 лет Октября, 45.