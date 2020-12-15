В полиции Тюменской области назначили нового руководителя пресс-службы. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В управлении МВД по Тюменской области назначили начальника отдела информации и общественных связей. Им стал подполковник внутренней службы Антон Каморников.

– В органах внутренних дел Антон Николаевич с 2003 года, закончил Тюменский юридический институт МВД России. С 2011 года служит в пресс-службе регионального управления МВД, с 2015 года занимал должность заместителя начальника отдела, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что должность руководителя пресс-службы УМВД России по Тюменской области была вакантна с 1 февраля 2020 года. Ранее ее занимала Светлана Новик.

– Мне очень повезло с коллективом – он молодой, боевой, творческий и талантливый. С ребятами мы воплотили немало проектов, начиная от детского сайта с Помогайкиным, заканчивая историческими пресс-турами и частушками против мошенников. Итого несколько десятков, всего не перечислишь! – писала на своей странице в «Фейсбуке» Светлана Новик.

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