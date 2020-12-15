Пожилым тюменцам установили сроки оформления заявки на доставку лекарств. Фото: pixabay.com

Пожилые и маломобильные жители Тюменской области должны оформить заявку на доставку продуктов к Новому году и лекарств не позднее 29 декабря. Сделать это следует, позвонив по номеру телефона 8-800-200-34-11.

– Чем ближе конец декабря, тем больше заявок получают, обрабатывают и выполняют наши волонтеры. Нам важно, чтобы каждый вовремя получил помощь, – отметили в оперативном штабе.

В ведомстве уточнили, что 31 декабря 2020 года, а также 1 и 2 января 2021 года в штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе объявлены выходные дни. В 2021 году обработка заявок возобновится 3 января.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области по сравнению с прошлой неделей количество очагов коронавируса не изменилось. Таким образом, на сегодняшний день на контроле ведомства остаются три очага группой (5 и более случаев) заболеваемости ковида в трех организациях. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

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