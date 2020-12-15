Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Пожилым тюменцам установили сроки оформления заявки на доставку лекарств

Сделать это нужно до 29 декабря
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Пожилым тюменцам установили сроки оформления заявки на доставку лекарств.

Пожилым тюменцам установили сроки оформления заявки на доставку лекарств.

Фото: pixabay.com

Пожилые и маломобильные жители Тюменской области должны оформить заявку на доставку продуктов к Новому году и лекарств не позднее 29 декабря. Сделать это следует, позвонив по номеру телефона 8-800-200-34-11.

– Чем ближе конец декабря, тем больше заявок получают, обрабатывают и выполняют наши волонтеры. Нам важно, чтобы каждый вовремя получил помощь, – отметили в оперативном штабе.

В ведомстве уточнили, что 31 декабря 2020 года, а также 1 и 2 января 2021 года в штабе помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе объявлены выходные дни. В 2021 году обработка заявок возобновится 3 января.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области по сравнению с прошлой неделей количество очагов коронавируса не изменилось. Таким образом, на сегодняшний день на контроле ведомства остаются три очага группой (5 и более случаев) заболеваемости ковида в трех организациях. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменский Роспотребнадзор рассказал об очагах коронавируса в регионе

Общее число пострадавших составляет 76 человек (подробнее)

Распространение коронавируса в мире