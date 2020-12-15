Тюменский Роспотребнадзор рассказал об очагах коронавируса в регионе. Фото: pixabay.com

В Тюменской области по сравнению с прошлой неделей количество очагов коронавируса не изменилось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Таким образом, на сегодняшний день на контроле ведомства остаются три очага группой (5 и более случаев) заболеваемости ковида в трех организациях. Общее число пострадавших составляет 76 человек, количество контактных – 294.

– Это Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, ООО «Фармсинтез-Тюмень» и Исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов, – уточнили в управлении.

Также стало известно, что в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.