Школьники Уватского и Вагайского районов сразились за кубок победителя в игре по кибербезопасности

Школьники Уватского и Вагайского района сразились за кубок победителя в игре по кибер-безопасности. Фото предоставлено "КП".

Уже два года в Тюменской области проходит программа обучения школьников безопасному поведению в сети Интернет в нестандартном, игровом формате.

– В жизни любого родителя наступает момент, когда он уже не может полностью контролировать действия своего ребёнка в онлайн-мире. И это, конечно, тревожит. Семья и школа стараются дать школьникам основы кибербезопасности, но не вся информация быстро и надежно усваивается, – рассказывает организатор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Поэтому мы собрали основные ошибки, которые больно бьют по психике или безопасности подростков в интернете, и сделали из этих кейсов вопросы. Чтобы школьники могли в формате игры по принципу «Что? Где? Когда?» обсудить проблемы, возникающие в Сети, и лучше запомнить информацию благодаря обсуждению в команде и поиску верных решений.

Фото предоставлено "КП".

Действительно, часть вопросов вызывает у ребят шок. Например, многие не знают, что за большинство правонарушений в Сети грозят реальные наказания, в том числе много уголовных статей. Но большинство эмоций все же положительные.

Шлёнкина Регина, классный руководитель команды «Единичка» вагайской СОШ пишет: «Спасибо большое за проведенную игру! Команда «Единичка» с удовольствием приняла в ней участие. Наши ребята показали себя сплоченными, искрометными и очень дружными в совместной работе. Дети заняли второе место и остались очень довольны! Благодарим Вас за работу! Всех вам благ!».