Конструктория Pro приехала в самый северный район Тюменской области - Уват. Фото предоставлено "КП".

В рамках федерального проекта «Крепкая семья» уже два года реализуется проект по профориентации подростков. Он уникален тем, что создан в игровой форме, чтобы с неожиданной стороны показать старшим школьникам необходимость задуматься о будущей специальности и своей предрасположенности к той или иной сфере деятельности.

– Обучение через игру раньше применялось только к маленьким детям, – рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова, - но игры любят все, поэтому современный тренд – в лёгкой игровой форме знакомить и старших школьников с различной информацией. Это помогает эффективно переключить мышление подростка, посмотрев на проблему с другой точки зрения.

Фото предоставлено "КП".

Так, на «Конструктории Pro» ребята могут не только посмотреть, какие сферы профессиональной деятельности им доступны, но и протестировать себя через конструкторы. А также задуматься о важных для работы и жизни soft-skills, общих социальных навыках, которым в современном обществе уделяется так много внимания со стороны работодателей.

Также в районную библиотеку Увата организаторами проекта была передана серия новых бестселлеров и книг формата нон-фикшн, рассказывающих о разных специальностях интересным языком. А в конце дня ребята смогли сдать в рамках экологической секции проекта пластиковые крышечки и использованные батарейки, чтобы организаторы игротеки передали их на заводы в Тюмень и Челябинск для дальнейшей утилизации.

Фото предоставлено "КП".

За два года работы проекта экологическое направление стало очень популярным. Так, в ноябре и декабре школьники из Ишима и соседнего с Уватом Тобольска собрали 536 кг пластиковых крышечек! Пластик уже утилизирован и переработан в специальные гранулы для дальнейшего использования.

– Благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» – очень позитивная инициатива. В 2020 году практически все школы и детские сады Тобольска участвовали в этом мероприятии. Члены и сторонники партии из Тобольского городского отделения «Единой России» рады поддерживать такие акции, которые направлены как на решение экологических проблем, так и на воспитание подрастающего поколения, – уверен заместитель председателя Тобольской городской думы, исполнительный секретарь Тобольского городского отделения партии «Единая Россия» Михаил Никитин.