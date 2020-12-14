В Областную больницу села Казанское поступил передвижной лечебно-диагностический центр Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Передвижной медицинский лечебно-диагностический центр, купленный в рамках нацппроекта «Здравоохранение» за 18,8 млн рублей, поступил в областную больницу №14 села Казанское. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, его главное преимущество – независимость от условий конкретного населенного пункта. Прямо в машине можно вести осмотр детей и взрослых и проводить медицинские манипуляции.

По словам главврача ОБ№14 Рустама Абзалова, для медучреждения с сетью филиалов, амбулаторий, участковых больниц и отдаленностью населенных пунктов покупка передвижного центра – большое подспорье.

- С помощью этой техники жители сёл и деревень будут охвачены новейшими методами диагностики и смогут получить необходимую медицинскую помощь по месту жительства, без поездок в районный центр, - отметил он.

Мобильная амбулатория позволит сделать медицинскую помощь более доступной, т.к. предназначена для выездов специалистов и приема пациентов в отдаленных территориях. Здесь есть кабинеты для врачебного и акушерского приема, все необходимое оборудование (а это 20 единиц современной медтехники). Можно сделать УЗИ, электрокардиограмму, флюорографию, анализы, что удобно для пациентов и медперсонала.

Лечебно-диагностический центр оснащен системами кондиционирования, отопления, обеззараживания воздуха. Если к электросети невозможно будет подключиться, есть автономное электроснабжение для обеспечения комфортных условий работы при температуре от -35 до +40 градусов по Цельсию.