В ОКБ №2 установили новый компьютерный томограф Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Во взрослой поликлинике ОКБ №2, в рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области для увеличения доступности высокотехнологичной диагностики в условиях пандемии коронавируса, установили новый компьютерный томограф. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, оборудование появилось на первом этаже поликлиники, к нему организовали два входа (внутри поликлиники и с улицы). Это позволяет разделить потоки пациентов в сложившейся эпидемиологической обстановке.

По словам главврача ОКБ №2 Романа Паськова, поликлиническое звено – это важная часть оказания медицинской и консультативной помощи тюменцам по территориальному признаку.

- Амбулаторное наблюдение осуществляется наряду с оказанием экстренной и неотложной помощи жителям города и всего региона — в этом особенность больницы. Являясь современным диагностическим центром, мы делаем доступнее высокоточные исследования, необходимые для своевременного выявления заболеваний и их последующего лечения, - отметил он.

Аппарат позволит врачам оперативно проводить качественные исследования большого количества пациентов с минимальной лучевой нагрузкой. У него есть дополнительные опции, которые позволяют снижать артефакты от металлов. Это очень важно, ведь в ОКБ №2 принимают большое число пациентов с установленными металлоконструкциями.

Стоит отметить, что для достижения целей нацпроекта «Здравоохранение» в приемном отделении больницы установили ещё один современный компьютерный томограф, чтобы можно было распределить нагрузку от большого потока пациентов.