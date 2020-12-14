Тюменские школьники ухватили свой «Билет в будущее» Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Очередной этап всероссийского проекта ранней профориентации школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее» завершился в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте образования и науки, проект реализуется союзом «Молодые профессионалы» («Волдскиллз Россия») в рамках национального проекта «Образование».

В этом году проходит уже третий цикл проекта, в котором участвуют 80 регионов России. Организаторы предложили самые разные формы активностей, что дало возможность ребятам серьезно определиться с будущей профессией. На официальном сайте проекта «Билет в будущее» зарегистрировались более 20,5 тысячи тюменских учеников, профессиональные пробы посетили более 2,5 тысячи детей.

После регистрации ученики выбирали очные пробы начинающего уровня и онлайн-пробы продвинутого уровня. В сентябре и ноябре 2020 года состоялись фестивали профессий «Билет в будущее» в онлайн и очном формате.

Участниками акции «Мой билет в будущее», которая прошла в социальной сети «ВКонтакте», стали более 350 школьников Тюменской области. Еще один проект, в котором поучаствовали ребята, - всероссийский конкурс видеороликов о проекте «Билет в будущее».

Уже сейчас желающие могут зарегистрироваться на следующий цикл. Регистрация на портале будет активна до старта проекта в 2021 году. Подробности по ссылке.