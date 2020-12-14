Несмотря на пандемию, тюменские аграрии нарастили экспорт продукции АПК Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Экспорт продукции АПК Тюменской области за 9 месяцев 2020 года составил почти 17 млн долларов. По предварительной оценке, итоговый объем экспорта в 2020 году составит 20 млн долларов, что превысит плановые показатели.

По словам заместителя губернатора, директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова, во время пандемии тюменские аграрии не прекращали свою деятельность и функционировали в ограничительных условиях. При этом они не только сохранили, но и увеличили объем экспорта продукции АПК.

– Более того, тюменские производители смогли расширить географию поставок. Например, в этом году агрохолдинг «Юбилейный» начал экспортировать глютен в Турцию и США, ООО «Агрофирма «КРиММ» поставляло картофель в Сербию. Всего же продукция АПК Тюменской области экспортируется в 14 стран мира, в том числе в Нидерланды, Казахстан, Китай, Германию, Беларусь, Узбекистан, Монголию, Латвию, Туркмению, Азербайджан, Киргизию, – отметил Владимир Чейметов.

Самая большая доля экспортных поставок приходится на Заводоуковский маслозавод, который поставляет нерафинированное рапсовое масло в Китай и страны Евросоюза.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», для стимулирования экспорта продукции АПК активно используется механизм льготного кредитования. Сельхозпредприятиям, в том числе предприятиям-экспортерам, предоставляются краткосрочные и долгосрочные кредиты под льготную процентную ставку от 1,7% до 5% годовых.