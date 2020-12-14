Предприятия Тюменской области стали победителями и призерами всероссийского конкурса Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Сразу несколько предприятий Тюменской области стали победителями и призерами престижного конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Как сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения, по поручению Министерства труда и социальной защиты РФ от имени правительства региона руководителей предприятия поздравил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Он поблагодарил коллективы предприятий за проделанную работу и желание поделиться ценным опытом в решении социальных задач. По его словам, работодатели каждый год становятся лидерами на федеральном уровне и доказывают свои высокие достижения в работе с персоналом и социальный статус.

– Конкурс показывает всевозрастающий уровень практических и финансовых вложений, которые организации делают для того, чтобы создать достойные и комфортные условия труда работникам. Причем активную работу ведут и первичные профсоюзные организации, внося свой вклад в достигнутые результаты, – подчеркнул Владимир Сысоев.

Итак, по итогам конкурса за 2019 год призерами и победителями стали:

- Тюменский индустриальный университет в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями»;

- филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в номинации «За развитие социального партнерства»;

- ООО «РН-Уватнефтегаз» в номинации «За создание и развитие рабочих мест»;

- образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа в номинации «За развитие кадрового потенциала».