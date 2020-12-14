В Казанском районе поступили на службу два автомобиля скорой помощи Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Две новые кареты скорой помощи появились в автопарке областной больницы № 14 села Казанское. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, одна машина базируется в казанском отделении скорой помощи, другая – у сладковской бригады скорой помощи.

По словам главврача областной больницы № 14 села Казанское Рустама Абзалова, кареты скорой курсируют не только по району, но и до ближайших городов, если того требует состояние пациента. Техника испытывает большую нагрузку, особенно во время пандемии, когда медпомощь фельдшеры оказывают преимущественно на дому.

– Новый спецтранспорт позволит нам своевременно оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, – рассказал Рустам Абзалов.

Автомобили оснащены дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, специализированными укладками и акушерским набором, аппаратом ИВЛ, прикроватным монитором для контроля жизненно важных функций организма. Кстати, оборудование работает как от бортовой электросети, так и от аккумуляторов. Во время ЧС это дает возможность проводить реанимационные мероприятия на любом этапе оказания экстренной помощи. В том числе на месте происшествия, во время эвакуации в стационар и во время передачи пострадавшего медикам реанимации больницы.

Скорые адаптированы для задач, которые стоят перед медиками во время пандемии коронавируса. Здесь есть подача кислорода, бактерицидный облучатель для дезинфекции воздуха в салоне автомобиля, есть возможность обработки рук антисептиком и экспресс-дезинфекции внутренней обшивки и кресел.