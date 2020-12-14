Тоболяк случайно выбросил паспорт в мусорный бак. Фото - "ТЭО".

На тобольском мусоросортировочном заводе при обработке коммунальных отходов нашли паспорт 29-летнего местного жителя. Утерянный документ специалисты уже передали стражам правопорядка.

Удивительно, но жители региона нередко таким образом «избавляются» от деловых бумаг, документов и даже ценных предметов. В огромном потоке отходов, которые обрабатываются ежедневно на предприятиях, найти что-то специально практически невозможно, но иногда «потеряшки» возвращаются к владельцам.

– В баки для отходов из-за невнимательности или по ошибке часто попадают вещи, которые выбрасывать люди не планировали. Например, театральные костюмы артистов, а также десяток пар танцевальной обуви, – пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Для МСЗ в Тобольске, который начал работу минувшей осенью, это первая подобная находка. В таких случаях на предприятии будут действовать по опыту тюменских коллег: все найденные на заводе документы зарегистрируют и передадут в полицию.