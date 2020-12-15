Погода на 15 декабря в Тюмени: в день пророка Аввакума задует западный ветер

В Тюмени в день пророка Аввакума задует западный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 декабря, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10 – 11 градусов, днем – минус 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются - значит, быть метели, а если выравниваются – жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.